Malatya’da kumara izin yok

Malatya’da polis ekipler, bir işyerinde gerçekleştirdiği denetimlerde yasa dışı kumar oynandığını tespit etti.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, yasa dışı kumar oynandığı bilgisi üzerine Battalgazi ilçesi Akpınar Mahallesinde bir işyerine baskın düzenlendi. Burada yapılan aramalarda işyerinin arka bölümünde bulunan masa üzerinde kumar oynatılmasında kullanılan ’Paramatik Cihazı’ ele geçirildi. Polis ekipleri, işyeri sahibi Ö. B. hakkında ’Rulet, Tilt gibi Oyun Aleti ve Makinaları Hakkında Kanuna Muhalefet suçu’ nedeniyle adli inceleme başlatırken, idari para cezası da kesti.

