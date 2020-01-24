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Malatya’da kursu başarıyla tamamlayan 20 çoban sertifika aldı

MALATYA HABERLERİ  | 24.01.2020 16:17 | Son Güncelleme

Malatya’da sürü yönetimi kursunu başarı ile tamamlayan 20 çoban sertifikalarını aldı.Malatya Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği binasında gerçekleştirilen sertifika törenine, Şehit Oğuzhan Günaydın Battalgazi Halk Eğitim Merkezi Müdür Yardımcıları Yeliz Güney ve Nilüfer Altunsuyu Baltacı, Malatya Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı İhsan Akın, kurs öğretmenleri ve kursiyerler katıldı.

Malatya’da sürü yönetimi kursunu başarı ile tamamlayan 20 çoban sertifikalarını aldı.
Malatya Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği binasında gerçekleştirilen sertifika törenine, Şehit Oğuzhan Günaydın Battalgazi Halk Eğitim Merkezi Müdür Yardımcıları Yeliz Güney ve Nilüfer Altunsuyu Baltacı, Malatya Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı İhsan Akın, kurs öğretmenleri ve kursiyerler katıldı. Sertifika töreni öncesinde bir değerlendirme yapan Malatya Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı İhsan Akın, "Sürü yönetimi eğitiminde kursumuzu da bitirmiş bulunmaktayız. Bu anlamda bugün hem bu kursu bitiren arkadaşlarımızın birinci, ikinci ve üçüncülerine plaket vereceğiz. Yine kursu tamamlayan arkadaşlarımızın sertifikalarını takdim edeceğiz. Ayrıca yine çobanlarımızın en fazla ihtiyaç duyduğu, çoban erzak çantasını logolu ve fosforlu bir şekilde yaptırdık. Hem ilçe temsilcilerimize, hem de sürü yönetimine katılan arkadaşlarımıza bunları hediye edeceğiz" dedi.
Kursta dereceleri de açıklayan Akın, Ceren Yücetaş’ın birinci Mevlüt Toksöz’ün ikinci, Murat Durak’ın üçüncü olduğunu belirterek, "Bizim asıl amacımız, hem farkındalık oluşturmak, teknik ve pratiği birleştirmek, sahada yapılan iş ve işlemlerle ilgili bazı eksiklikleri ve aksaklıkların parazitlerle mücadele olsun, yemleme ile ilgili sıkıntılar olsun bunları sizlere hocalarımız çobanlık kursunda anlatıyor ki, verimlilik artsın, hayvan telefinin önüne geçilmesi, hastalıklarla mücadele edebilmek" şeklinde konuştu.
"Alınan bilgileri sahada uygulayın"
Sertifikanın önemine vurgu yapan Akın, "Bu kursun asıl amacı sadece bir kağıt parçası olmamalı ve burada aldığınız eğitimleri de muhakkak sahada uygulayın. Babadan, dededen, atadan kalma usullerle değil de, yeni tekniklerle araştırarak, geliştirerek, eğitimlere katılarak burada bunları uygulamak. Bu aldığınız sertifikalarla bazı teşviklerden faydalanabiliyorsunuz. Bunlar size ekstradan puan demektir. Sertifikası olmayan bir arkadaş müracaat ettiğinde sizden bir geriden geliyor. Siz onun 5 puan önünde gidiyorsunuz. Bunu da tarımsal desteklemelerle ilgili kullanabilirsiniz" şeklinde konuştu.
Akın’ın konuşmasından sonra çobanlık olarak bilinen sürü yönetimi kursunu tamamlayan 20 kişiye sertifikaları verildi.

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