Malatya'da kurşunlama, tehdit ve hırsızlık olaylarına karışan 4 zanlı tutuklandı

Malatya'da çeşitli suçlara karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 10 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte meydana gelen kurşunlama, tehdit, kasten yaralama, genel güvenliğin tehlikeye sokulması, otodan, iş yerinden ve ikametten hırsızlık gibi suçlara karışan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Ekiplerce belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda 10 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden T.T, M.S, S.K ve M.S tutuklandı. Diğer zanlılar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



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