YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Malatya
  4. Malatya'da kurşunlama, tehdit ve hırsızlık olaylarına karışan 4 zanlı tutuklandı

Malatya'da kurşunlama, tehdit ve hırsızlık olaylarına karışan 4 zanlı tutuklandı

06.06.2022 14:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malatya'da kurşunlama, tehdit ve hırsızlık olaylarına karışan 4 zanlı tutuklandı

Malatya'da çeşitli suçlara karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 10 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte meydana gelen kurşunlama, tehdit, kasten yaralama, genel güvenliğin tehlikeye sokulması, otodan, iş yerinden ve ikametten hırsızlık gibi suçlara karışan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Ekiplerce belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda 10 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden T.T, M.S, S.K ve M.S tutuklandı. Diğer zanlılar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yeni Malatyaspor pes etmek istemiyorYeni Malatyaspor pes etmek istemiyor
Bodrum'da asayiş uygulaması yapıldıBodrum'da asayiş uygulaması yapıldı
Türkiye-Faroe AdalarıTürkiye-Faroe Adaları
Anahtar Kelimeler:
Gözaltı Malatya
Malatya ECZANELER
Malatya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Cinsel ilişki sesleri rahatsız etti! Komşuları şikayet edince...

Cinsel ilişki sesleri rahatsız etti! Komşuları şikayet edince...

Cinsel ilişki oyuncağı yangına sebep olunca kıpkırmızı oldu!

Cinsel ilişki oyuncağı yangına sebep olunca kıpkırmızı oldu!

Balmain'in 12.000 TL'ye sattığı terliğe alternatif modeller

Balmain'in 12.000 TL'ye sattığı terliğe alternatif modeller

Skandal harekete tepki! "Son bir ay herkes..."

Skandal harekete tepki! "Son bir ay herkes..."

Sadece göğüs ucunu kapadı! "Yatak odası..."

Sadece göğüs ucunu kapadı! "Yatak odası..."

Gülşen'in sahnede giydiği şıklığıyla olay olan pantolona alternatif fiyatlı öneriler

Gülşen'in sahnede giydiği şıklığıyla olay olan pantolona alternatif fiyatlı öneriler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.