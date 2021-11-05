YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Malatya
  4. Malatya'da marketlerden bıçak tehdidiyle 11 bin lira gasbeden zanlı tutuklandı

Malatya'da marketlerden bıçak tehdidiyle 11 bin lira gasbeden zanlı tutuklandı

05.11.2021 10:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malatya'da marketlerden bıçak tehdidiyle 11 bin lira gasbeden zanlı tutuklandı

Malatya'da üç marketten bıçak tehdidiyle para gasbeden şüpheli tutuklandı.

Yeşilyurt ilçesinde 3 Kasım'da aynı gün üç marketten 11 bin 330 lira gasbettiği gerekçesiyle gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheli, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Yeşilyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Tecde Mahallesi'ndeki marketten 8 bin 680 lira gasbedilmesiyle ilgili çalışma başlatmış, şüpheli Mıhlıdut Caddesi'nde dün yakalanmıştı. Zanlının aynı gün Başharık Mahallesi'ndeki marketten 2 bin lira, İstiklal Mahallesi'ndeki marketten de 650 lira gasbettiği belirlenmişti.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER"Bu fotoğrafları bilirsiniz""Bu fotoğrafları bilirsiniz"
Yılın En Avantajlı Dönemi: Kasım İndirimleriYılın En Avantajlı Dönemi: Kasım İndirimleri
Yaya üst geçidine çarpan otomobildeki kadın hayatını kaybettiYaya üst geçidine çarpan otomobildeki kadın hayatını kaybetti
Anahtar Kelimeler:
Malatya

Malatya Namaz Vakitleri 5 Kasım Cuma

İmsak
05:27
Sabah
06:50
Öğle
12:15
İkindi
15:05
Akşam
17:31
Yatsı
18:48

Malatya Nöbetçi Eczaneler 5 Kasım Cuma

İpek Eczanesi
Merkez
Mert Eczanesi
Merkez
Önen Eczanesi
Merkez
Özpolat Eczanesi
Merkez
Serpil Eczanesi
Merkez
İpek Eczanesi
Merkez
Mert Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster
Malatya ECZANELER
Malatya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Hatay'da nehre atlayan 3 arkadaştan biri boğuldu

Hatay'da nehre atlayan 3 arkadaştan biri boğuldu

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Sivasspor, Giresunspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Sivasspor, Giresunspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Çukurca Kaymakamlığı, güvenlik güçleri ve korucularla ilgili paylaşımların gerçeği yansıtmadığını bildirdi

Çukurca Kaymakamlığı, güvenlik güçleri ve korucularla ilgili paylaşımların gerçeği yansıtmadığını bildirdi

Balıkesir'deki silahlı saldırı anı güvenlik kamerasında

Balıkesir'deki silahlı saldırı anı güvenlik kamerasında

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.