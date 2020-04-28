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Malatya’da maske dağıtımı devam ediyor

MALATYA HABERLERİ  | 28.04.2020 15:56 | Son Güncelleme

Malatya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, merkez ve tüm ilçelerde, mahalle mahalle, kapı kapı dolaşarak evlere ücretsiz maske dağıtmaya devam ediyor.Malatya Büyükşehir Belediyesi korona virüs salgını sonrası 200 kişilik ekip ile kapı kapı gezerek, maskeleri vatandaşlara ulaştırıyorlar.

Malatya’da maske dağıtımı devam ediyor

Malatya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, merkez ve tüm ilçelerde, mahalle mahalle, kapı kapı dolaşarak evlere ücretsiz maske dağıtmaya devam ediyor.
Malatya Büyükşehir Belediyesi korona virüs salgını sonrası 200 kişilik ekip ile kapı kapı gezerek, maskeleri vatandaşlara ulaştırıyorlar. Yüzde yüz pamuktan üretilen maskeler paketler halinde vatandaşlara teslim ediliyor.
Ekipler vatandaşlara evde kalmaları konusunda da uyarılarda bulunurken, sokağa çıkma durumunda kalanlar için de hijyen, mesafe kuralları ve maske takmaları konusunda çeşitli uyarılarda bulunuyorlar.

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