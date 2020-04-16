Malatya’da maske üretimi günlük 3 milyon’a çıkarılacak

Malatya’da, yeni tip korona virüsü önlemek amacıyla kullanılan maske üretimi yapan tekstil firmalarının günlük yaptıkları 2 milyon üretimi günlük 3 milyon’a çıkarılacakları bildirildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Malatya Birinci ve İkinci Organize sanayi bölgesinde tekstil üretimi yapan ve salgının ülkemizde de yaygınlaşması ile birlikte ihtiyaç duyulan maske ve tulum ihtiyacını karşılamak amacıyla faaliyetlerini bu yönde sürdüren tekstil firmalarını ziyaret edip, çalışmalarından dolayı firma idarecileri ile çalışanlara teşekkür etti.

Başkan Gürkan yaptığı açıklamada, “Bu zorlu süreçte milletimizin ve devletimizin ihtiyaç duyduğu maske ve tulum ihtiyacını Malatya olarak karşılayacak güçteyiz. Cumhurbaşkanımızın talimatları ile le birlikte Malatya’da faaliyet gösteren tekstil firmalarının yetkilileri ile görüşmeler yaptık. Yapmış olduğumuz bu görüşmeler sonrasında Malatya’nın maske ve tulum üretimi noktasında bir merkez olması için yoğun bir çalışma içerisine girdik. Malatya tekstil üretimi noktasında merkez olabilecek bir il konumundadır. Şu an itibariyle Malatya’da faaliyet gösteren tekstil firmalarımız maske ve tulum üretimi yaparak ülkemizin maske ve tulum ihtiyacını karşılıyor” dedi.