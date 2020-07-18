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Malatya’da maskesiz sokağa çıkanlara ceza

MALATYA HABERLERİ  | 18.07.2020 16:38 | Son Güncelleme

Malatya’da polis ekipleri sokakta maske takmayanlara ceza kesiyor.Dünyada etkili olan ve Türkiye’de de daha fazla yayılmaması için çaba gösterilen yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınıyla ilgili mücadele sürüyor.Covid-19’da normalleşme süreciyle birlikte birçok kişi kuralları ihlal edince rakamlar hafif de olsa artmaya başladı.

Malatya’da maskesiz sokağa çıkanlara ceza

Malatya’da polis ekipleri sokakta maske takmayanlara ceza kesiyor.
Dünyada etkili olan ve Türkiye’de de daha fazla yayılmaması için çaba gösterilen yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınıyla ilgili mücadele sürüyor.
Covid-19’da normalleşme süreciyle birlikte birçok kişi kuralları ihlal edince rakamlar hafif de olsa artmaya başladı. Ekipler, maskesiz sokağa çıkanlara ceza kesiyor.
Malatya eski belediye önünde vatandaşları uyaran polisler, zaman zaman da kurallara uymayanlara ceza kesiyor. Polis ekipleri araçlarda hoparlörle de maske takma zorunluluğu konusunda uyarıyor.

Malatya’da maskesiz sokağa çıkanlara ceza

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