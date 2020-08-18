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Malatya’da mesai saatlerine korona düzenlemesi

MALATYA HABERLERİ  | 18.08.2020 12:21 | Son Güncelleme

Yeni tip korona virüs (Covid-19) vaka sayısının günden güne artması nedeniyle Malatya’da mesai saatleri yeniden düzenlendi.Malatya Valiliği tarafından konuyla ilgili olarak yapılan yazılı açıklamada, “Covid -19 salgını nedeni ile İlimiz merkezindeki trafik yoğunluğu göz önünde bulundurularak kamu düzeninin ve çalışma hayatının sağlıklı sürdürülebilirliğini sağlamak amacı ile 24 Ağustos 2020 tarihinden itibaren ilimizdeki mesai saatleri sabah 09.00-12.30 öğlen 13.00-17.30 olarak uygulanacaktır.

Malatya’da mesai saatlerine korona düzenlemesi

Yeni tip korona virüs (Covid-19) vaka sayısının günden güne artması nedeniyle Malatya’da mesai saatleri yeniden düzenlendi.
Malatya Valiliği tarafından konuyla ilgili olarak yapılan yazılı açıklamada, “Covid -19 salgını nedeni ile İlimiz merkezindeki trafik yoğunluğu göz önünde bulundurularak kamu düzeninin ve çalışma hayatının sağlıklı sürdürülebilirliğini sağlamak amacı ile 24 Ağustos 2020 tarihinden itibaren ilimizdeki mesai saatleri sabah 09.00-12.30 öğlen 13.00-17.30 olarak uygulanacaktır. Özel kanun, tüzük ve yönetmeliklere göre çalışma saatlerinin farklı olarak düzenlenmesi zorunlu olan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına ait hükümler saklıdır” denildi.
Dünyada etkisini sürdüren ve Türkiye’de de daha fazla artmaması için önlemler alınan korona virüs vaka sayısı en fazla 5 il arasında bulunan Malatya’da her geçen gün yeni kararlar alınıyor.

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Elif Eczanesi
Merkez
Melis Eczanesi
Merkez
Özşifa Eczanesi
Merkez
Umut Eczanesi
Merkez
Yiğit Eczanesi
Merkez
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