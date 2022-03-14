Malatya'da minibüsle otomobil çarpıştı, 15 kişi yaralandı

Malatya'nın Pütürge ilçesinde taziye ziyaretinden dönenlerin bulunduğu minibüsün otomobille çarpışması sonucu 15 kişi yaralandı.

Ali Toraman yönetiminde içerisinde taziye ziyaretinden dönenlerin bulunduğu 44 J 5653 plakalı minibüs, Ali Kuş idaresindeki 63 YT 875 plakalı otomobille Taşmış Mahallesi Çermik Kümeevleri mevkisinde çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, 112 Acil Servis ve itfaiye arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

Kazada her iki araçta bulunan 15 kişi yaralandı.

Minibüste sıkışan 4 yaralı, Malatya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince bulundukları yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

İtfaiye ekipleri, yerde yatan yaralıların üzerine kıyafetlerini örterek hastaneye sevklerini sağladı.

Yaralılar, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz