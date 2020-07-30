YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Malatya
  4. Malatya'da orman ve otluk alan yangını

Malatya'da orman ve otluk alan yangını

MALATYA HABERLERİ  | 30.07.2020 23:39 | Son Güncelleme

Malatya'da orman ve otluk alan yangını

MALATYA - Malatya'nın Arapgir ilçesinde çıkan yangında 100 hektar ormanlık ve otluk alan zarar gördü.

Koro Mahallesi'nde henüz öğrenilemeyen bir nedenle çıkan yangın otluk ve ormanlık alanda yayıldı.

Arapgir Belediye Başkanı Haluk Çömertoğlu, AA muhabirine, yangının rüzgarın etkisiyle yayıldığını söyledi.

Çömertoğlu, "İlçe Kaymakamımız Mustafa Dilekli koordinesinde belediye personelimiz, Malatya Büyüşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, Orman İşletme Müdürlüğü personeli, jandarma ve köylüler yangını söndürmeye çalıştı. Yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı." ifadelerini kullandı.

Jandarma yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için çalışma başlattı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Pandemi sonrası yeni dünyada dijital dönüşüm hız kazandı Pandemi sonrası yeni dünyada dijital dönüşüm hız kazandı
Ürküten tahmin: Minimum 7,2!Ürküten tahmin: Minimum 7,2!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kayserisporlu futbolcular sevinçli

Kayserisporlu futbolcular sevinçli

Bir ağaç 50 keçiye gölge oldu

Bir ağaç 50 keçiye gölge oldu

Başkan Tosun asfalt çalışmalarını yerinde inceledi

Başkan Tosun asfalt çalışmalarını yerinde inceledi

Delice Belediyesi çalışanlarına çifte bayram yaşattı

Delice Belediyesi çalışanlarına çifte bayram yaşattı

Hem makam aracı yenilendi hemde Belediye kasasına para girdi

Hem makam aracı yenilendi hemde Belediye kasasına para girdi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu Büyükşehir’i ziyaret etti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu Büyükşehir’i ziyaret etti

Malatya Namaz Vakitleri 30 Temmuz Perşembe

İmsak
03:42
Sabah
05:20
Öğle
12:38
İkindi
16:29
Akşam
19:46
Yatsı
21:17

Malatya Nöbetçi Eczaneler30 Temmuz Perşembe

Bakan Eczanesi
Merkez
Büyükşehir Eczanesi
Merkez
Ceren Eczanesi
Merkez
Cerrahpaşa Eczanesi
Merkez
Çınar Eczanesi
Merkez
Konak Eczanesi
Merkez
Malatya Büyük Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

Komutan Pehlivan’dan veda ziyareti

Komutan Pehlivan’dan veda ziyareti

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Malatya'da hafif ticari araç devrildi: 1 ölü, 4 yaralı

Malatya'da hafif ticari araç devrildi: 1 ölü, 4 yaralı

Turgut Özal Tıp Merkezi Başhekimi Mehmet Aslan:

Turgut Özal Tıp Merkezi Başhekimi Mehmet Aslan:

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.