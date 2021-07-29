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Malatya'da otobüs durağına çarpan otomobil devrildi: 4 yaralı

29.07.2021 13:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malatya'da otobüs durağına çarpan otomobil devrildi: 4 yaralı

Malatya'da otobüs durağına çarpan otomobilin devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

D.C. idaresindeki 44 ACU 342 plakalı otomobil, Yavuz Selim Mahallesi'nde otobüs durağına çarparak devrildi.

Kazada sürücü D.C. ile aynı araçtaki 3 kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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