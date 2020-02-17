YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Malatya
  4. Malatya'da otomobil baraj gölüne düştü

Malatya'da otomobil baraj gölüne düştü

MALATYA HABERLERİ  | 17.02.2020 18:38 | Son Güncelleme

Otomobildeki 2 kişiyi çevredekiler kurtardı

Malatya'da göle düşen otomobildeki iki kişiyi çevredekiler kurtardı.

Edinilen bilgiye göre, Battalgazi ilçesi Karakaya Baraj Gölü Beyazsaray mevkisinde plakası ve sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen otomobil dün akşam saatlerinde göle düştü.

Çevredekilerin yardımıyla araçta bulunan iki kişi boğulmaktan son anda kurtarılarak 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Suya batan ve gözden kaybolan aracın içinde başka birilerinin olabileceği ihtimali üzerinde duran Malatya Büyükşehir Belediyesi Su Altı Arama Kurtarma ekibi, göle dalarak otomobili kontrol etti.

Havanın kararması nedeniyle çalışmalara ara veren ekip, bugün kıyıya 20 metre uzaklıkta ve 4 metre derinlikte bulunan aracın vinçle sudan çıkarılmasını sağladı.

Öte yandan boğulma tehlikesi geçiren iki kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Balık yağında oksidasyona dikkat!Balık yağında oksidasyona dikkat!
2. Ordu Komutanlığı önünde ekipleri alarma geçiren olay!2. Ordu Komutanlığı önünde ekipleri alarma geçiren olay!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
arama kurtarma İtfaiye Karakaya Baraj Gölü Malatya

En Çok Okunan Yerel Haberler

Geç bayatlayan köy ekmeğini aylarca tüketiyorlar

Geç bayatlayan köy ekmeğini aylarca tüketiyorlar

Kuşadasıspor’a 51 yıldır hizmet ediyor

Kuşadasıspor’a 51 yıldır hizmet ediyor

Türkiye’de yılda 3 bin 500 çocuk bu hastalığa yakalıyor

Türkiye’de yılda 3 bin 500 çocuk bu hastalığa yakalıyor

Kalp çarpıntısı deyip geçmeyin

Kalp çarpıntısı deyip geçmeyin

Avladıkları yaban domuzlarını kepçeye asarak sergilediler

Avladıkları yaban domuzlarını kepçeye asarak sergilediler

Deprem hasar tespit ekibi düşürüldü

Deprem hasar tespit ekibi düşürüldü

Malatya Namaz Vakitleri 17 Şubat Pazartesi

İmsak
05:47
Sabah
07:09
Öğle
12:46
İkindi
15:45
Akşam
18:13
Yatsı
19:29

Malatya Nöbetçi Eczaneler17 Şubat Pazartesi

Akademi Eczanesi
Merkez
Leyla Eczanesi
Merkez
Özlem Eczanesi
Merkez
Sıhhat Eczanesi
Merkez
Topgül Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Şehit mezarındaki Türk Bayrağı’na Jandarma hassasiyeti

Şehit mezarındaki Türk Bayrağı’na Jandarma hassasiyeti

6 şahısa fuhuştan 14 bin 262 TL ceza kesildi

6 şahısa fuhuştan 14 bin 262 TL ceza kesildi

Depremzedeler, konteyner kente davet edildi

Depremzedeler, konteyner kente davet edildi

Yeni Malatyaspor taraftarından spor programına ve programcısına tepki

Yeni Malatyaspor taraftarından spor programına ve programcısına tepki

Meral Akşener'den depremzedelere ziyaret

Meral Akşener'den depremzedelere ziyaret

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.