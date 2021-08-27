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Malatya'da otomobil ile ambulans çarpıştı: 6 yaralı

27.08.2021 18:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malatya'da otomobil ile ambulans çarpıştı: 6 yaralı

Malatya'da ambulans ile otomobilin çarpışması sonucu, 6 kişi yaralandı.

Yeşilyurt ilçesi İnönü Mahallesi Abdul Kadir Eriş Caddesi'nde İ.E.Z. idaresindeki 44 EJ 495 plakalı ambulans, H.B. yönetimindeki 44 ACS 472 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada devrilen ambulansta bulunan İ.E.Z, T.C, S.B, H.D. ile otomobildeki H.B. ve B.K. yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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