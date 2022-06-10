YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Malatya
  4. Malatya'da otomobil ile çarpışan minibüsteki 5 kişi yaralandı

Malatya'da otomobil ile çarpışan minibüsteki 5 kişi yaralandı

10.06.2022 20:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malatya'da otomobil ile çarpışan minibüsteki 5 kişi yaralandı

Malatya'da otomobil ile yolcu minibüsünün çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Ö.B. idaresindeki 44 BM 277 plakalı otomobil, Yeşilyurt ilçesi Yaka Mahallesi'nde E.K'nin kullandığı 27 J 7389 plakalı yolcu minibüsüyle çarpıştı.

Kazada sürücü E.K. ile yolcular B.Y, V.Y, S.Y. ve D.Y. yaralandı.

Yaralılar, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, Malatya'da temaslarda bulunduGelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, Malatya'da temaslarda bulundu
Çekmeköy Belediye Başkanı Poyraz'dan "Mehmet Akif Mahallesi semt pazarı" açıklamasıÇekmeköy Belediye Başkanı Poyraz'dan "Mehmet Akif Mahallesi semt pazarı" açıklaması
Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'ne alınan "Dana oyunu" yaşatılıyorSomut Olmayan Kültürel Miras Listesi'ne alınan "Dana oyunu" yaşatılıyor
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Malatya

Malatya Namaz Vakitleri 10 Haziran Cuma

İmsak
03:07
Sabah
04:56
Öğle
12:31
İkindi
16:25
Akşam
19:57
Yatsı
21:37
Malatya ECZANELER
Malatya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Annesi flört programına başvurdu! “Kızım biseksüel ve bakire...”

Annesi flört programına başvurdu! “Kızım biseksüel ve bakire...”

Bacaklarını iki yana açtı! Cinsel organını güneşlendirdi

Bacaklarını iki yana açtı! Cinsel organını güneşlendirdi

Her kombininize şıklık katacak sandalet ve terlik çeşitleri

Her kombininize şıklık katacak sandalet ve terlik çeşitleri

Gündem olan meydan okuma! “Kadınlar yapıyor, erkekler yapamıyor”

Gündem olan meydan okuma! “Kadınlar yapıyor, erkekler yapamıyor”

Eve haciz geldi! 180 bin lira borca karşılık bakın neler alındı

Eve haciz geldi! 180 bin lira borca karşılık bakın neler alındı

Tatil sezonu yaklaşırken selülitlerinizi yok edecek öneriler

Tatil sezonu yaklaşırken selülitlerinizi yok edecek öneriler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.