Malatya'da otomobil ile çarpışan minibüsteki 5 kişi yaralandı

Malatya'da otomobil ile yolcu minibüsünün çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Ö.B. idaresindeki 44 BM 277 plakalı otomobil, Yeşilyurt ilçesi Yaka Mahallesi'nde E.K'nin kullandığı 27 J 7389 plakalı yolcu minibüsüyle çarpıştı.

Kazada sürücü E.K. ile yolcular B.Y, V.Y, S.Y. ve D.Y. yaralandı.

Yaralılar, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz