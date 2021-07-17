YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Malatya
  4. Malatya'da otomobil ile tarım aracı çarpıştı: 2 yaralı

Malatya'da otomobil ile tarım aracı çarpıştı: 2 yaralı

17.07.2021 22:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malatya'da otomobil ile tarım aracı çarpıştı: 2 yaralı

Malatya'nın Darende ilçesinde otomobil ile çapa motorunun çarpışması sonucu 2 kişi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, N.T. yönetimindeki 09 ABZ 567 plakalı otomobil, Yukarıulupınar mevkisinde A.K. idaresindeki kayısı yüklü çapa motoruyla çarpıştı.

Kazada tarım aracında bulunan A.K. ile A.O.K. ağır yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Malatya Beydağı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazada D 300 kara yoluna savrulan kayısılar, itfaiye, polis ve jandarma ekiplerince toplanarak sürücünün yakınlarına teslim edildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şeyma Subaşı'nın Mısırlı sevgilisi sessizliğini bozduŞeyma Subaşı'nın Mısırlı sevgilisi sessizliğini bozdu
PARTNERSerel Yereli'den çarpıcı tecavüz çıkışıSerel Yereli'den çarpıcı tecavüz çıkışı
Malatya'da yük treni rayların üzerinde kalan kamyonete çarptıMalatya'da yük treni rayların üzerinde kalan kamyonete çarptı
Anahtar Kelimeler:
Malatya

Malatya Namaz Vakitleri 17 Temmuz Cumartesi

İmsak
03:26
Sabah
05:10
Öğle
12:38
İkindi
16:31
Akşam
19:56
Yatsı
21:33

Malatya Nöbetçi Eczaneler17 Temmuz Cumartesi

Adafı Eczanesi
Merkez
Aslı Eczanesi
Merkez
Defne Eczanesi
Merkez
Gökyüzü Eczanesi
Merkez
Sena Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster
Malatya ECZANELER
Malatya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Aliağa'da gemi geri dönüşüm bölgesindeki patlamada hayatını kaybeden işçinin cenazesi Sivas'ta defnedildi

Aliağa'da gemi geri dönüşüm bölgesindeki patlamada hayatını kaybeden işçinin cenazesi Sivas'ta defnedildi

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Adana Demirspor'un sağ beki Svensson: "Belhanda ve Balotelli gibi iyi takım arkadaşlarım var"

Adana Demirspor'un sağ beki Svensson: "Belhanda ve Balotelli gibi iyi takım arkadaşlarım var"

Giresun'da etkili olan yağışın oluşturduğu hasar gideriliyor

Giresun'da etkili olan yağışın oluşturduğu hasar gideriliyor

1915 Çanakkale Köprüsü'yle kilometrelerce uzayan feribot kuyrukları tarihe karışacak

1915 Çanakkale Köprüsü'yle kilometrelerce uzayan feribot kuyrukları tarihe karışacak

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.