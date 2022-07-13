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Malatya'da otomobil minibüse çarptı, 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

13.07.2022 09:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malatya'da otomobil minibüse çarptı, 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Malatya'da otomobilin kayısı işçilerini taşıyan minibüse çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Bayram Salık'ın (34) kullandığı 44 AL 943 plakalı otomobil, Çöşnük Mahallesi Tandoğan trambüs durağında bekleyen B.B. (46) idaresindeki 44 S 5037 plakalı kayısı işçilerini taşıyan minibüse arkadan çarptı.

Kazada, otomobil sürücüsü yaşamını yitirdi, minibüsteki E.T. (54) yaralandı.

Sağlık ekiplerince İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezine kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

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trafik kazası Malatya otobüs

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