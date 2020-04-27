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Malatya’da otomobil takla attı: 1 ağır yaralı

MALATYA HABERLERİ  | 27.04.2020 16:55 | Son Güncelleme

Malatya’da kontrolden çıkarak takla atan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.Kaza,Turgut Özal Tabiat Parkı mevkiinde meydana geldi.Edinilen bilgilere göre; Ahmet B.

Malatya’da otomobil takla attı: 1 ağır yaralı

Malatya’da kontrolden çıkarak takla atan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.
Kaza,Turgut Özal Tabiat Parkı mevkiinde meydana geldi.Edinilen bilgilere göre; Ahmet B. idaresindeki 80 AR 286 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda kontrolden çıkarak şarampole devrildi.Kazada araç sürücüsü yaralandı.İhbar üzerine olay yerine polis,sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Araçta sıkışan yaralı sürücü itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarılarak hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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