Malatya’da otomobil takla attı: 4 yaralı

Malatya’da meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, Battalgazi ilçesine bağlı Çolaklı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Çolaklı Mahallesi mevkiinde sürücüsü öğrenilemeyen 26 TL 254 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda kontrolden çıkarak takla attı. Kazada, Nurullah B. Mehmet P. ile isimleri öğrenilemeyen 2 kişi hafif şekilde yaralandı.

Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

