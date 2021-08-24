YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Malatya
  4. Malatya'da otomobilde uyuşturucuyla yakalanan iki şüpheli gözaltına alındı

Malatya'da otomobilde uyuşturucuyla yakalanan iki şüpheli gözaltına alındı

24.08.2021 17:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malatya'da otomobilde uyuşturucuyla yakalanan iki şüpheli gözaltına alındı

Malatya'da otomobilde uyuşturucu maddeyle yakalanan iki şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Asayiş Şubesi ekipleri Turgut Özal Tıp Merkezi otoparkında şüphelendikleri bir otomobilde arama yaptı.

Araçtaki iki şüpheliden 485,27 gr esrar, 2,66 gram sentetik uyuşturucu ve 1 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyete götürüldü.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Faciaya ramak kala! Sessizce geldiler, ruhu bile duymadıFaciaya ramak kala! Sessizce geldiler, ruhu bile duymadı
PARTNERBerrak Tüzünataç'tan cinsel içerikli film sorusuna çok net cevapBerrak Tüzünataç'tan cinsel içerikli film sorusuna çok net cevap
Malatya'da iki aile arasındaki bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandıMalatya'da iki aile arasındaki bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı
Anahtar Kelimeler:
Gözaltı Malatya

Malatya Namaz Vakitleri 24 Ağustos Salı

İmsak
04:14
Sabah
05:42
Öğle
12:34
İkindi
16:17
Akşam
19:16
Yatsı
20:39

Malatya Nöbetçi Eczaneler24 Ağustos Salı

Berat Eczanesi
Merkez
Cerrahpaşa Eczanesi
Merkez
Gürkan Eczanesi
Merkez
Özpolat Eczanesi
Merkez
Saadet Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster
Malatya ECZANELER
Malatya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Adanaspor-Gençlerbirliği maçının ardından

Adanaspor-Gençlerbirliği maçının ardından

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Kayserispor, Mame Thiam ile anlaştı

Kayserispor, Mame Thiam ile anlaştı

Göztepe, Yeni Malatyaspor maçına hazır

Göztepe, Yeni Malatyaspor maçına hazır

Denizlispor Kulübü Başkanı Mehmet Uz: "Hedefimiz kesinlikle ligde kalmak"

Denizlispor Kulübü Başkanı Mehmet Uz: "Hedefimiz kesinlikle ligde kalmak"

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.