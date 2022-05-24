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Malatya'da özel eğitim öğrencilerine spor malzemesi dağıtıldı

24.05.2022 16:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malatya'da özel eğitim öğrencilerine spor malzemesi dağıtıldı

Gençlik ve Spor Bakanlığının özel eğitim öğrencilerine yönelik "Spor Aşkı Engel Tanımaz" projesi kapsamında, Malatya'da 5 özel eğitim okulunda spor malzemesi dağıtıldı.

Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı koordinasyonunda gerçekleştirilen proje kapsamında, 81 kentte dağıtılmak üzere yola çıkarılan spor malzemeleri, Malatya'daki öğrencilere ulaştırıldı.

Spor malzemelerini taşıyan tır, Merkez Spor Salonu önünde öğrenciler tarafından karşılandı.

İl Gençlik ve Spor Müdürü Ebu Bekir Kayhan, burada yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanlığının himayesinde gerçekleştirilen etkinlik kapsamında, engelli çocuklara spor malzemesi verileceğini söyledi.

81 ilde engelli çocuklara spor malzemesi dağıtıldığını anlatan Kayhan, "Malatya'da 5 okula spor malzemesi dağımı için coşkulu ve sevgi dolu bir törende bir aradayız. Gençlerimizin spora karşı engel tanımayan aşkını nasıl taçlandırdığımızı gördünüz. Bundan sonrası için gençlerimiz ve geleceğimiz için engelli kardeşlerimizin okullarında onların yapabileceği sporların malzemelerinin hepsini tamamlıyoruz." diye konuştu.

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