Malatya’da pamuk yüklü tır yandı

Malatya'da seyir halindeki pamuk yüklü tırda çıkan yangında maddi hasar oluştu.

Alınan bilgiye göre, 23 ABD 203 plakalı pamuk yüklü tır, Adıyaman-Malatya kara yolunda seyir halindeyken henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Yangında maddi hasar oluştu.



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