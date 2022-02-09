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Malatya’da pamuk yüklü tır yandı

09.02.2022 23:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malatya’da pamuk yüklü tır yandı

Malatya'da seyir halindeki pamuk yüklü tırda çıkan yangında maddi hasar oluştu.

Alınan bilgiye göre, 23 ABD 203 plakalı pamuk yüklü tır, Adıyaman-Malatya kara yolunda seyir halindeyken henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Yangında maddi hasar oluştu.

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