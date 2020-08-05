Korona virüs (Covid-19) vaka sayısı artış göstermeye başlayan Malatya’da, Pandemi Polikliniği sayısı 3’e çıkarıldı.

Malatya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Recep Bentli, kentte son günlerde artan hasta sayısına bağlı olarak vatandaşların maske takma, mesafeye dikkat etme ve kişisel hijyen konularında daha fazla özen göstermeleri gerektiğine dikkat çekti. Bentli, kentteki Pandemi Polikliniği sayısının da 3’e çıkarıldığını aktardı.

Bentli, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Turgut Özal Tıp Merkezi Pandemi Polikliniklerinde yaşanan başvuru yoğunluğu nedeniyle, bu hastanelere ilave olarak Yeşilyurt Hasan Çalık Devlet Hastanesi bünyesinde de Pandemi Polikliniği bugünden itibaren hizmet vermeye başlayacaktır. Yeşilyurt Hasan Çalık Devlet Hastanesi normal poliklinikleri ile beraber pandemi polikliniği ile de vatandaşlarımıza hizmet vermeye devam etmektedir. Pozitif tanı alan hastalarımızın hastaneye yatışları ve hastanelerimizin yatak doluluk oranları konularında bir sorun yaşanmamaktadır” ifadelerini kullandı.

Sonucu pozitif çıkan vatandaşlarla temas etmiş olan kişilerin semptomları yoksa pandemi polikliniklerine başvurmalarına gerek olmadığına değinen Bentli, “Pozitif hasta ile yakın temasta bulunan kişiler 14 gün boyunca karantina altında kalacak ve ateş, öksürük, boğaz ağrısı, nefes darlığı, ishal, kas ve eklem ağrısı gibi şikayetlerin gelişmesi halinde hastanelerimize başvuracaklardır” dedi.

Bentli, yakın temaslı olarak kabul edilen kişiler hakkında da bilgi vererek, "Korona virüs hastasına korunma önlemleri almadan doğrudan bakım sağlayan, Covid-19 ile enfekte sağlık çalışanları ile birlikte çalışan veya Covid-19 ile enfekte hasta ziyareti yapan veya refakat eden kişiler, Covid-19 hastası öğrenci ile aynı sınıfı paylaşan öğrenciler ve öğretmenler, Covid-19 hastasıyla yurtta veya otelde aynı odayı paylaşanlar, Covid-19 hastasıyla direkt temas eden kişiler, Covid-19 hastasının salgıları ile maske ve mesafe kuralına uymadan temas eden kişiler, Covid -19 hastasıyla bir metreden daha yakın mesafede 15 dakikadan uzun süreyle yüz yüze kalan kişiler, Covid-19 hastasıyla hastane veya banka bekleme salonları, otobüs, ulaşım araçları gibi aynı kapalı ortamda 1 metreden yakın ve 15 dakika veya daha uzun süre bir arada kalan kişiler, Covid-19 hastasıyla aynı uçakta seyahat eden yolculardan iki ön, iki arka ve iki yan koltukta oturan kişiler, Covid-19 hastasıyla aynı evde yaşayanlar, Covid-19 hastasıyla aynı ofiste çalışanlar daha dikkatli olmak zorunda ve bu kişilerin mutlak suretle 14 gün karantina kuralına uymaları gerekmekte”

Bunların dışındaki kişilerin karantina altına alınmadan, maske ile hayatlarına devam etmelerinin yeterli olduğunu da aktaran Recep Bentli, “Tüm vatandaşlarımız korona virüs hastalığı ile ilgili bilgi almak için Sağlık Bakanlığı’nın 184 numaralı danışma hattını arayabilirler. Pozitif tanı alıp evde takip edilen hastalarımız ve tüm pozitif hastalarımızın temaslılarının 14 gün boyunca evlerinden dışarı çıkmadan, kendilerini evin içinde de izole etmeleri gerekmektedir. Bu kurala uymayanlar hakkında 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 284. Maddesi ve Türk Ceza Kanunu’nun 195. maddeleri gereğince adli ve idari işlemler uygulanacaktır” diye konuştu.

