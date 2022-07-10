Malatya'da park halindeki araçlara çarpan otomobildeki 7 kişi yaralandı

Malatya'da otomobilin park halindeki iki araca çarpması sonucu 3'ü ağır 7 kişi yaralandı.

Y.K. (44) idaresindeki 33 DKN 70 plakalı otomobil, Malatya-Adıyaman kara yolunun Karapınar mevkisinde park halindeki 44 PP 910 ile 16 AOC 749 plakalı araçlara çarptı.

Kazada otomobil sürücüsü ile aynı araçta bulunan A.K, M.K, Y.Ç, D.K, Y.A. ve E.Ç. yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkarılarak 112 Acil Servis ekiplerine teslim edildi.

Ambulanslarla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen yaralılardan D.K, Y.Ç .ve Y.A'nın hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

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