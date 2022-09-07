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Malatya'da rögara düşen köpek yavrusu kurtarıldı

07.09.2022 14:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malatya'da rögara düşen köpek yavrusu kurtarıldı

Malatya'da rögara düşen köpek yavrusu itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Battalgazi ilçesine bağlı Hanımınçiftliği Mahallesi Recai Kutan Caddesi üzerindeki bir okul inşaatının şantiye alanındaki kapağı açık rögardan köpek sesi duyan duyarlı vatandaşlar, durumu Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine sevk edilen itfaiye ekibinden bir er, rögara girerek yavru köpeği bulunduğu yerden çıkardı.

Köpek kurtarıldıktan sonra salındı.

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Malatya İtfaiye köpek yavrusu

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