Malatya'da rögara düşen köpek yavrusu kurtarıldı

Malatya'da rögara düşen köpek yavrusu itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Battalgazi ilçesine bağlı Hanımınçiftliği Mahallesi Recai Kutan Caddesi üzerindeki bir okul inşaatının şantiye alanındaki kapağı açık rögardan köpek sesi duyan duyarlı vatandaşlar, durumu Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine sevk edilen itfaiye ekibinden bir er, rögara girerek yavru köpeği bulunduğu yerden çıkardı.

Köpek kurtarıldıktan sonra salındı.



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