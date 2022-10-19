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Malatya'da sahipsiz kediyi fırında yakarak öldüren şüpheli tutuklandı

19.10.2022 17:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malatya'da sahipsiz kediyi fırında yakarak öldüren şüpheli tutuklandı

Malatya'da sahipsiz kediyi çalıştığı iş yerindeki fırında yakarak öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Hacıabdi Mahallesi'ndeki iş yerini sabah saatlerinde açan O.Ö, gece halledilmesi gereken işlerin yapılmadığını görünce kamera kayıtlarını izledi.

Bir hafta önce işe başlayan B.B'nin (18) gece saatlerinde sahipsiz kediyi sıcak fırına atarak ölümüne sebep olduğunu gören O.Ö, durumu yetkililere bildirdi.

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince şüpheli B.B. "Hayvanları Koruma Kanunu'na muhalefet" suçundan gözaltına alındı.

Hakkındaki suçlamayı kabul eden şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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