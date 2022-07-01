Malatya'da sahte ilaç satışına yönelik eczane ve kozmetik depoları denetlendi

Malatya'da sahte ilaç ve tıbbı ürünlerin satışına yönelik eczane ve kozmetik depoları denetlendi, 3 iş yeri hakkında adli işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, İnterpol Genel Sekreterliği koordinesinde, ülkelerde sahte ve yasa dışı tıbbi ürün üreticilerine, dağıtıcılarına ve satışı yapılan web sitelerine yönelik, tıbbi ürünlerin yasa dışı ticaretine karşı mücadelede uluslararası birimler arasında iş birliğini artırmak amacıyla "Pangea XV" isimli operasyon gerçekleştirildiği belirtildi.

Bu kapsamda Malatya'nın merkez ilçelerinde bulunan 15 iş yerinde denetim yapıldı. Denetimlerde 3 iş yerinde 1711 cinsel içerikli ilaç, damla, solüsyon ve medikal ürünün sahte ve usulsüz şekilde satışının yapıldığı tespit edildi.

Operasyon kapsamında 3 iş yerinin sorumluları hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 187. maddesindeki "kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye sokacak şekilde ilaç yapma veya satma" suçundan adli işlem başlatıldı.

