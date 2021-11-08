Malatya'da şehit aileleri ve gazilerden İYİ Partili Türkkan'a tepki

Malatya'da şehit yakınları ve gaziler, Bingöl'de şehidin ağabeyine küfreden İYİ Parti Milletvekili Lütfü Türkkan'a tepki gösterdi.

Ellerinde Türk bayraklarıyla kent merkezindeki Soykan Meydanı'nda bir araya gelen şehit yakınları ve gaziler, "şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganları atarak İYİ Parti Milletvekili Lütfü Türkkan'ı protesto etti.

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Malatya Şube Başkanı İsmail Ayvalı, grup adına yaptığı konuşmada, Türkkan'ın, şehit kardeşine karşı yaptığı hadsizliği, tüm şehit aileleri ve gazilere yapılmış gibi gördüklerini söyledi.

Türkkan'ı kınayan Ayvalı, şöyle devam etti:

"Aziz vatanımız için canını toprağa katmış mümtaz şahsiyetçimiz olan şehitlerimiz ve bu uğurda ölmeyi göze almış gazilerimiz, bizler için her zaman birer gurur ve vefa timsali olmuşlardır. Aziz şehitlerimizin bizlere emaneti olan kıymetli aileleri de bu milletin her daim baş tacıdır. Vatanımızın bütünlüğü, milletimizin birliği ve beraberliği için hayatını feda eden şehitlerimizin, aziz hatıralarına, bizlere emanet yakınlarına saygısızlık edenleri yüce milletimiz ve kamu vicdanına havale ediyoruz. Çok iyi biliyoruz ki bu terbiyesizliği yüce Türk milleti asla unutmaz. Aziz şehitlerimizi kanlarıyla kurulan meclisimizde teröre destek verenlerle, şehidimizin emaneti olan yakınlarına ağza alınmayacak şekilde küfür etme hadsizliği, alçaklığı ve terbiyesizliğine cüret etme cesaretini gösteren, hiçbir parti ve milletvekilini görmek istemiyoruz. Buradan Lütfü Türkkan'ın tüm şehit ailelerinden özür dilemesi gerektiğini hatırlatıp, işgal ettiği onurlu milletvekilliği makamından eğer yüreği varsa istifa etmesi gerektiğini belirtmek istiyoruz."

- Suç duyurusunda bulunuldu

Öte yandan 15 Temmuz Milli İrade Ocakları Genel Başkanlığı da Türkkan hakkında suç duyurusunda bulundu.

15 Temmuz Milli İrade Ocakları Kadın Kolları Başkanı Av. Aslı Gizem Gündüz, Malatya Adliyesi önünde toplanan grup adına yaptığı açıklamada, Türkkan'ın kameralar karşısında şehit yakınına ve ailesine bütün milletin dini ve manevi değeri olan şehitlik makamını hiçe sayarak hakaret ettiğini belirtti.

Gündüz, şu ifadeleri kullandı:

"Aziz milletimiz 15 Temmuz'da olduğu gibi her an dini ve manevi değerlerine sahip çıkacak olup, bu hezeyan dolu açıklamaları yapan partili milletvekiline gerekli cevabı verecektir. 15 Temmuz Milli İrade Ocakları Genel Başkanlığı olarak, milletimizin ve değerlerimizin sinir uçlarına dokunacak bu tarz söylemlere karşı kimden ve nereden geldiğine bakmaksızın bu söylemlerin karşısında durmaya devam edeceğiz. İşte tam da bu gerekçeyle bugün burada aziz milletimizin manevi değerlerine hakaret eden bu şahıs hakkında suç duyurusunda bulunmak için Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde gerekli girişimlerde bulunduk ve dilekçemizi sunduk, bütün illerdeki teşkilatlarımızda sunacağız."

