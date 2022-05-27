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Malatya'da şehit Piyade Sözleşmeli Er Celal Tekedereli için mevlit programı

27.05.2022 20:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malatya'da şehit Piyade Sözleşmeli Er Celal Tekedereli için mevlit programı

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan 25 yaşındaki Piyade Sözleşmeli Er Celal Tekedereli için Malatya'da mevlit programı düzenlendi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Yeşilyurt ilçesi Yaka Mahallesi'nde şehidin babaevinde gerçekleştirilen programa, Vali Hulusi Şahin, Yeşilyurt Kaymakamı Osman Uğurlu, Battalgazi Kaymakamı Abdül Kadir Duran, 2. Ordu Komutanlığı Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Selami Arslan, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Ercan Altın, İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, AK Parti Malatya milletvekilleri Ahmet Çakır, Hakan Kahtalı, İl Müftüsü Veysel Işıldar, Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, sivil toplum kuruluşları ve siyasi partilerin temsilcileri, askerler, polisler, şehidin yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda mevlit ve İl Müftüsü Işıldar tarafından dualar okundu.

Programa katılanlar şehit babası Cevat Tekedereli ve diğer aile bireylerine başsağlığı diledi.

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