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Malatya'da serinlemek için gölete giren genç boğuldu

02.08.2023 07:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde serinlemek için sulama göletine giren genç hayatını kaybetti.

Malatya'da serinlemek için gölete giren genç boğuldu

Orduzu Mahallesi Gelinciktepe mevkisindeki sulama göletine serinlemek için giren Abdullah Çiçek (19) bir süre sonra gözden kayboldu.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Su Altı Arama Kurtarma ekipleri, olay yerine sevk edildi.

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı ve aynı zamanda dalgıç olan Mustafa Katipoğlu'nun da yer aldığı kurtarma ekibinin 2,5 saatlik çalışması sonucu Çiçek'in cesedi bulundu.

Gelinciktepe mevkisindeki şantiyede çalıştığı öğrenilen Çiçek'in cesedi Adli Tıp Kurumu Malatya Grup Başkanlığına gönderildi.

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