YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Malatya
  4. Malatya’da servis minibüslerine dezenfekte

Malatya’da servis minibüslerine dezenfekte

MALATYA HABERLERİ  | 15.03.2020 13:57 | Son Güncelleme

Malatya’da servis minibüsleri dezenfekte ediliyor.

Malatya’da servis minibüslerine dezenfekte

Malatya’da servis minibüsleri dezenfekte ediliyor. Dezenfekte etmeyen servis araçlarına müsaade edilmeyecek.
Türkiye’de de görülen Koronavirüsün yaygınlaşmaması için Malatya’da da tedbirler alınıyor. Malatya Minibüsçüler ve Umum Servisçiler Odası tarafından okul servisleri ilaçlama firması tarafından dezenfekte edildi. Malatya Minibüsçüler ve Umum Servisçiler Odası Başkanı Mesut İnce, yaptığı açıklamada, “Malatya’da minibüslerde dezenfekte yaptıktan sonra, en önemli varlığımız geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız taşıyan servis araçlarımızı da unutmadık. Türkiye’mizde önemli bir görevi icra etmekteler. Dünya Ülkelerine yayılan ve ülkemizde de görülen korona virüsü, ilgili şuanda büyük bir panik olmuş durumda . Okullar tatil ancak servis minibüslerini şimdiden dezenfekte edip, öğrencileri hijyen bir şekilde taşımak için şimdiden çalışma yaptık” dedi.
“Dezenfekte etmeyen servis araçlarına asla müsaade etmeyeceğiz”
Başkan İnce, “ Servis araçlarını dezenfekte etmeyen servis aracına asla müsaade etmeyeceğiz . Çünkü çocuklarımızın sağlığı ve güvenliği bizim için önemli. Bu gün itibaren Malatya’da bin 150 servis aracımız hepsini kontörlü ederek dezenfektesi yapılacak. Okullar 15 gün tatil olduğundan dolayı, okulların açılmasına iki gün kala Malatya Büyükşehir Belediyemizin önünde tüm servis araçlarımız toplayarak, dezenfektesi olmayanları yapacağız. Çocuklarımız rahat ve sağlıklı ve güvenli bir şeklinde taşınması için elimizden geldiği kadarıyla Servisçi Esnaflarımızla birlikte yapacağız“ diye konuştu.

Malatya’da servis minibüslerine dezenfekte

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER'Dizlerimin önüne çökerek yalvardı' 'Dizlerimin önüne çökerek yalvardı'
2. Ordu Komutanlığı önünde ekipleri alarma geçiren olay!2. Ordu Komutanlığı önünde ekipleri alarma geçiren olay!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Balıkesir’de 25 aranan şahıs yakalandı

Balıkesir’de 25 aranan şahıs yakalandı

Yeni Cami dezenfekte edildi

Yeni Cami dezenfekte edildi

Alanya’da yol verme kavgası kanlı bitti

Alanya’da yol verme kavgası kanlı bitti

Antalyasporlu Sinan Gümüş'ten lig ve milli takım değerlendirmesi:

Antalyasporlu Sinan Gümüş'ten lig ve milli takım değerlendirmesi:

Konyaspor, galibiyet özlemini Fenerbahçe maçıyla giderdi

Konyaspor, galibiyet özlemini Fenerbahçe maçıyla giderdi

Şanlıurfa Valiliğinde "koronavirüs tedbirleri" toplantısı yapıldı

Şanlıurfa Valiliğinde "koronavirüs tedbirleri" toplantısı yapıldı

Malatya Namaz Vakitleri 15 Mart Pazar

İmsak
05:10
Sabah
06:31
Öğle
12:41
İkindi
16:02
Akşam
18:41
Yatsı
19:56

Malatya Nöbetçi Eczaneler15 Mart Pazar

Akçınar Eczanesi
Merkez
Burcu Eczanesi
Merkez
Burcu Kiğılı Eczanesi
Merkez
Eren Eczanesi
Merkez
Sarıhan Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Futbol: Süper Lig

Futbol: Süper Lig

Malatya'da polisten uygulama noktasında sürücülere sucuk ekmek ikramı

Malatya'da polisten uygulama noktasında sürücülere sucuk ekmek ikramı

Emniyet Başmüfettişi Sula’nın konferansı ilgi gördü

Emniyet Başmüfettişi Sula’nın konferansı ilgi gördü

Malatya'da otomobil baraj gölüne düştü

Malatya'da otomobil baraj gölüne düştü

Umut Bulut, Yeni Malatyaspor ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı

Umut Bulut, Yeni Malatyaspor ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.