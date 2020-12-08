Malatya’da siber mücadelede 5 tutuklama

Malatya’da 2020 yılı içerisinde sosyal medya paylaşımı nedeniyle hakkında işlem yapılan 102 kişiden 5’i tutuklandı.

Malatya’da İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 1 Ocak ile 8 Aralık tarihleri arasında yapılan çalışmalarda sosyal medya üzerinde ’Devlet Büyüklerine - Cumhurbaşkanına hakaret, İdlib operasyonları, Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü propagandası, PKK/KCK/TKP/TİKKO/DEAŞ/ Terör örgütü propagandası, Atatürk’e hakaret, Elazığ- Malatya depremi gibi konularda dezenformasyon yaptığı belirlenen 102 kişi hakkında işlem yapıldığı kaydedildi.

Açıklamada, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 102 kişiden 5’inin tutuklandığı belirtildi.

