Malatya'da şiddetli rüzgar nedeniyle bir evin çatısı uçtu

Malatya'da etkili olan şiddetli rüzgar, bir evin çatısını uçurdu.

Kentte sabah saatlerinden itibaren devam eden şiddetli rüzgar yaşamı olumsuz etkiliyor.

Yeşilyurt ilçesine bağlı Görgü Mahallesi'ndeki bir evin çatının uçması üzerine olay yerine gelen Malatya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri müdahalede bulundu.

Ekipler, çatıyı güvenli bir noktaya çekerek tehlikeyi giderdi.



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