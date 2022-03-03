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Malatya'da şiddetli rüzgar nedeniyle bir evin çatısı uçtu

03.03.2022 10:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malatya'da şiddetli rüzgar nedeniyle bir evin çatısı uçtu

Malatya'da etkili olan şiddetli rüzgar, bir evin çatısını uçurdu.

Kentte sabah saatlerinden itibaren devam eden şiddetli rüzgar yaşamı olumsuz etkiliyor.

Yeşilyurt ilçesine bağlı Görgü Mahallesi'ndeki bir evin çatının uçması üzerine olay yerine gelen Malatya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri müdahalede bulundu.

Ekipler, çatıyı güvenli bir noktaya çekerek tehlikeyi giderdi.

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