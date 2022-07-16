Malatya'da silahla vurulan kişi öldü

Malatya'nın merkez Battalgazi ilçesinde, silahla vurulan kişi hastanede hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, arkadaşlarıyla Orduzu Göleti kenarında oturan Onur K, otomobille buraya gelen kişi ya da kişilerce silahla ateş edilmesi sonucu yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ambulansla İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırılan Onur K, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Polis, şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma yürütüyor.
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