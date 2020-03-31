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Malatya'da silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı

MALATYA HABERLERİ  | 31.03.2020 14:58 | Son Güncelleme

Malatya'da silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı

Malatya'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Dabakhane Mahallesi Bakırcılar Çarşısı içerisinde henüz öğrenilemeyen nedenle esnaf arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Olayda pompalı tüfekle ateş açılması sonucu yaralanan Mehmet Ay, M.H.A, S.A. ile B.F, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan Mehmet Ay, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kavgayla ilgili şüpheliler R.K, S.K. ve Y.E.E. gözaltına alındı.

Olayda kullanıldığı değerlendirilen pompalı tüfeğe de polis ekiplerince el konuldu.

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Anahtar Kelimeler:
Asayiş Malatya Silahlı Kavga

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