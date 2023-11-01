Malatya’da silahlı kavga: 1 yaralı

Olay, saat 21.30 sıralarında, Yavuz Selim Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, T.Ö. ile K.Ö. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda K.Ö.’nün açtığı ateş sonucu sağ bacağına kurşun isabet eden T.Ö. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralı şahıs Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Olayın zanlısı suç aletiyle birlikte yakalanarak gözaltına alınırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

