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Malatya'da silahlı kavgaya karışan 7 şüpheli tutuklandı

23.06.2022 11:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malatya'da silahlı kavgaya karışan 7 şüpheli tutuklandı

Malatya'da 2 kişinin öldüğü, 6 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 12 şüpheliden 7'si tutuklandı.

Battalgazi ilçesi Yeni Hamam Mahallesi'nde alacak meselesi nedeniyle çıkan tartışmada Remzi Erşahin ile Halil Ulutaş'ın silahla öldürülmesi, 6 kişinin de yaralanmasına ilişkin gözaltına alınan 12 şüphelinin adliyedeki işlemleri tamamlandı.

Şüphelilerden 7'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla, 2'si de savcılıkça serbest bırakıldı.

18 Haziran'da bir iş yerinin işletmecisi ile bir grup arasındaki silahlı kavgada 2 kişi ölmüş, 6 kişi de yaralanmıştı.

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