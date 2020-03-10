Malatya’da silahlı saldırı şüphelisi yakalandı

Malatya’da 1 kişiyi silahla yaraladıktan sonra kaçan şüpheli olayda kullandığı suç aletiyle birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, 8 Mart 2020 akşamı Nuriye Mahallesi Mimar Sinan Caddesi üzerinde bulunan bir çay ocağı önün Y.D.’ye kimliği belirsiz bir kişi tarafından tabanca ile ateş açıldı.Açılan ateş sonucunda Y.D. yaralanırken,olayın şüphelisi kaçarak izini kaybettirdi. Olayın ardından şüpheli şahsı yakalamak için çalışma başlatan polis ekipleri olayın şüphelisi olduğunu belirlediği 1 kişiyi olayda kullanılan suç aletiyle birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüphelinin 26 ayrı suçtan kaydı bulunduğu öğrenilirken,uyuşturucu suçundan da polis tarafından arandığı tespit edildi.

Şüpheli şahsın emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

