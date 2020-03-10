YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Malatya
  4. Malatya’da silahlı saldırı şüphelisi yakalandı

Malatya’da silahlı saldırı şüphelisi yakalandı

MALATYA HABERLERİ  | 10.03.2020 15:02 | Son Güncelleme

Malatya’da 1 kişiyi silahla yaraladıktan sonra kaçan şüpheli olayda kullandığı suç aletiyle birlikte yakalanarak gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre, 8 Mart 2020 akşamı Nuriye Mahallesi Mimar Sinan Caddesi üzerinde bulunan bir çay ocağı önün Y.D.’ye kimliği belirsiz bir kişi tarafından tabanca ile ateş açıldı.Açılan ateş sonucunda Y.D.

Malatya’da silahlı saldırı şüphelisi yakalandı

Malatya’da 1 kişiyi silahla yaraladıktan sonra kaçan şüpheli olayda kullandığı suç aletiyle birlikte yakalanarak gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, 8 Mart 2020 akşamı Nuriye Mahallesi Mimar Sinan Caddesi üzerinde bulunan bir çay ocağı önün Y.D.’ye kimliği belirsiz bir kişi tarafından tabanca ile ateş açıldı.Açılan ateş sonucunda Y.D. yaralanırken,olayın şüphelisi kaçarak izini kaybettirdi. Olayın ardından şüpheli şahsı yakalamak için çalışma başlatan polis ekipleri olayın şüphelisi olduğunu belirlediği 1 kişiyi olayda kullanılan suç aletiyle birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüphelinin 26 ayrı suçtan kaydı bulunduğu öğrenilirken,uyuşturucu suçundan da polis tarafından arandığı tespit edildi.
Şüpheli şahsın emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER O Ses Türkiye jürisinden olay sözler! Acun Ilıcalı küplere binecek O Ses Türkiye jürisinden olay sözler! Acun Ilıcalı küplere binecek
2. Ordu Komutanlığı önünde ekipleri alarma geçiren olay!2. Ordu Komutanlığı önünde ekipleri alarma geçiren olay!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Trafiğe havadan helikopterli denetim

Trafiğe havadan helikopterli denetim

’’Bir an evvel iyileşip tekrar görevime dönmek istiyorum’’

’’Bir an evvel iyileşip tekrar görevime dönmek istiyorum’’

Kadınlar gününde anlamlı gezi

Kadınlar gününde anlamlı gezi

Suya yapılan yatırımlar Tokat’ın çehresini değiştirdi

Suya yapılan yatırımlar Tokat’ın çehresini değiştirdi

Kütahya’da cinsel içerikli kaçak ürünler ele geçirildi

Kütahya’da cinsel içerikli kaçak ürünler ele geçirildi

’Plastik Aşklar’ oyunu Marmaris’te seyirciyle buluştu

’Plastik Aşklar’ oyunu Marmaris’te seyirciyle buluştu

Malatya Namaz Vakitleri 10 Mart Salı

İmsak
05:18
Sabah
06:38
Öğle
12:42
İkindi
16:00
Akşam
18:36
Yatsı
19:51

Malatya Nöbetçi Eczaneler10 Mart Salı

Begüm Eczanesi
Merkez
Kurnazlar Eczanesi
Merkez
Park Eczanesi
Merkez
Yaşam Eczanesi
Merkez
Zeki Saraç Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Yeşilyurt Belediyespor’dan altın değerinde 3 puan

Yeşilyurt Belediyespor’dan altın değerinde 3 puan

Şehit mezarındaki Türk Bayrağı’na Jandarma hassasiyeti

Şehit mezarındaki Türk Bayrağı’na Jandarma hassasiyeti

Onkoloji hastanesi hizmete açılıyor

Onkoloji hastanesi hizmete açılıyor

Alikanlılar’da Alper dönemi

Alikanlılar’da Alper dönemi

Pazarcı soğukta tezgah açmadı

Pazarcı soğukta tezgah açmadı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.