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Malatya'da silahlı ve bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı

29.04.2022 19:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malatya'da silahlı ve bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı

Malatya'da iki grup arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

Battalgazi ilçesine bağlı Cevherizade Mahallesi'ndeki çay ocağında henüz belirlenemeyen sebeple M.K, Ö.K. ile H.G, O.G. arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine H.G. silahla, O.G. göğsüne aldığı bıçak darbesiyle yaralandı.

Olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, kentteki hastanelere kaldırıldı.

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