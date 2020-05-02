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Malatya'da sivil toplum örgütlerinden Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'a destek

MALATYA HABERLERİ  | 02.05.2020 16:10 | Son Güncelleme

Malatya'da sivil toplum örgütlerinden Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'a destek

Malatya'da sivil toplum örgütleri, ramazanın ilk cuma namazı hutbesindeki ifadeleri nedeniyle bazı çevrelerce tepki gösterilen Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'a destek verdi.

Birlik Vakfı Malatya Şube Başkanı Sadi Ergül ve çeşitli sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, Erbaş'a destek amacıyla imza kampanyası başlattı.

"İnancımıza ve değerlerimize saldıranları kınıyoruz." başlığıyla "bizturkiyeyiz.org" üzerinden başlatılan ve devam eden imza kampanyasına şu ana kadar yaklaşık 27 bin kişi destek verdi.

Kampanya kapsamında yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın tamamen emri bi'l ma'ruf ve nehyi ani'l münker bağlamındaki haklı ve yerinde ifadelerini 'Halkı kin ve nefrete tahrik ediyor.' gerekçesiyle eleştiren ve kaleme aldığı basın açıklamasıyla kutsal değerlerimize karşı beslenen kin ve düşmanlığın belgesini ortaya koyan Ankara Barosunu şiddetle kınadığımızı yüce milletimize hürmetle arz ederiz."

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Anahtar Kelimeler:
Diyanet İşleri Başkanlığı sivil toplum Tepki

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