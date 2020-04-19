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Malatya’da sokağa çıkma kısıtlamasına havdan denetim sürüyor

MALATYA HABERLERİ  | 19.04.2020 12:39 | Son Güncelleme

Korona virüs ile mücadele de 30 büyükşehir ve Zonguldak ile birlikte sokağa çıkma kısıtlamasının getirildiği Malatya’da bugün de cadde ve sokaklar havadan drone ile denetleniyor.

Korona virüs ile mücadele de 30 büyükşehir ve Zonguldak ile birlikte sokağa çıkma kısıtlamasının getirildiği Malatya’da bugün de cadde ve sokaklar havadan drone ile denetleniyor. Pazar günleri binlerce insanın doldurduğu meydanlar yerini sessizliğe bıraktı.
Korona virüs (Covid-19) salgınına karşı ikinci kez sokağa çıkma kısıtlamasının getirildiği 30 büyükşehir ve Zonguldak’ta bugünde cadde ve sokaklar bomboş. Kısıtlamanın getirildiği büyükşehirler içerisinde yer alan Malatya’da da uygulamanın ikinci gününde şehirde sessizlik hakim. Polis ekipleri hem havadan hem de yerden sıkı denetim yaparken, sokağa izinsiz çıkanlar hakkında yasal işlem yapılarak ceza kesiliyor.
Sokağa çıkmanın kısıtlandığı ilk günde Malatya’da toplam 159 kişiye 500 bin 850 TL ceza kesilirken, bugünde güvenlik güçleri kent genelinde sıkı tedbirler alarak denetimlerini sürdürüyor. Birçok ana cadde ve meydanda uygulama noktaları oluşturan polis ekipleri, dışarıda olan araç ve yayaların kontrollerini sağlayarak görevli olup olmadıklarını sorguluyor.
Malatya Emniyet Müdürlüğü İnsansız Hava Aracı Bürosu ekipleri de dün olduğu gibi bugünde şehrin ana caddelerini drone ile havadan denetliyor. Havadan kısıtlamayı tespit ettiği belirlenen kişiler belirlenerek bölgeye polis ekipleri yönlendiriliyor.
Öte yandan, belediye ekipleri de boş kalan sokak ve caddelerde hummalı bir temizlik çalışması yürütüyor. Gün içinde çok sayıda insanın geçtiği ana arterler başta olmak üzere kent merkezindeki bölgeler dezenfekte edilerek deterjanlı su ile baştan aşağı yıkanıyor.

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