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Malatya’da sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor

23.01.2021 16:52 | Son Güncelleme:
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Malatya’da sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor

Korona virüs salgını önlemleri kapsamında alınan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasına Malatya’da ilk gün uyulduğu görüldü.Türkiye’de korona virüs önlemleri kapsamında hafta sonları sokağa çıkma kısıtlaması getirilmişti.

Korona virüs salgını önlemleri kapsamında alınan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasına Malatya’da ilk gün uyulduğu görüldü.
Türkiye’de korona virüs önlemleri kapsamında hafta sonları sokağa çıkma kısıtlaması getirilmişti. Sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında Malatya’da Cumartesi günü (bugün), meydan, cadde ve sokaklarda güvenlik güçleri ile belediye ekipleri ve görevliler dışında kimsenin genelde dışarı çıkmadığı tespit edildi.
Malatya Emniyet Müdürlüğü polis ekipleri tarafından Soykan Meydanı, İnönü Caddesinde trafik denetimi yapıldı.

Malatya’da sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor

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Malatya Namaz Vakitleri 23 Ocak Cumartesi

İmsak
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Sabah
07:32
Öğle
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İkindi
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Akşam
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Yatsı
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Malatya Nöbetçi Eczaneler23 Ocak Cumartesi

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