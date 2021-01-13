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Malatya’da sokak hayvanlarının bakımına itina

13.01.2021 18:10 | Son Güncelleme:
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Kışın yabani ve sokak hayvanları için belli noktalara yem ve yiyecek bırakan Malatya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet vermekte olan Veteriner ve Hayvanat Bahçesi Şube Müdürlüğü tarafından 2020 yılında 1.125 sokak hayvanının bakımı yapıldı.Büyükşehir Belediyesi geçen yıl Hayvan Kısırlaştırma Merkezi ve Geçici Bakımevine getirilen 1.125 sokak hayvanının tamamının bakımları yapıldı ve bunlardan aşı olgunluğuna erişmiş olan 985 sokak hayvanına kuduz ve parazit aşıları vuruldu.Geçici bakımevine getirilen sokak hayvanlarından 887 adet köpek,56 adet kedi kısırlaştırılarak, küpelendiği ve kayıt altına alındığı bildirilirken, sahiplenilmeyen 943 adet köpeğin ise bir süre müşahede altında tutulup bakımları yapıldıktan sonra, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu uyarınca tekrar alındıkları ortama geri bırakıldıkları bildirildi.Büyükşehir Belediyesi Hayvan Kısırlaştırma Merkezi ve Geçici Bakımevinde, 2020 yılı içerisinde bakımları yapılan 139 köpeğin sahiplendirildiği, ancak bu sayının çok düşük olduğu ve hayvan sever vatandaşların bu konuya biraz daha fazla duyarlılık göstermelerinin beklendiği ifade edildi.Öte yandan, Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından Yeniköy bölgesinde yapımı 2017 yılında tamamlanmış olan Yeni Hayvan Barınağı ve Doğal Yaşam Alanı’nın hizmete girmesiyle birlikte, Malatya’nın bu alanda Türkiye’nin en iyi illerinden biri konumuna geldiği belirtildi.

Kışın yabani ve sokak hayvanları için belli noktalara yem ve yiyecek bırakan Malatya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet vermekte olan Veteriner ve Hayvanat Bahçesi Şube Müdürlüğü tarafından 2020 yılında 1.125 sokak hayvanının bakımı yapıldı.
Büyükşehir Belediyesi geçen yıl Hayvan Kısırlaştırma Merkezi ve Geçici Bakımevine getirilen 1.125 sokak hayvanının tamamının bakımları yapıldı ve bunlardan aşı olgunluğuna erişmiş olan 985 sokak hayvanına kuduz ve parazit aşıları vuruldu.
Geçici bakımevine getirilen sokak hayvanlarından 887 adet köpek,56 adet kedi kısırlaştırılarak, küpelendiği ve kayıt altına alındığı bildirilirken, sahiplenilmeyen 943 adet köpeğin ise bir süre müşahede altında tutulup bakımları yapıldıktan sonra, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu uyarınca tekrar alındıkları ortama geri bırakıldıkları bildirildi.
Büyükşehir Belediyesi Hayvan Kısırlaştırma Merkezi ve Geçici Bakımevinde, 2020 yılı içerisinde bakımları yapılan 139 köpeğin sahiplendirildiği, ancak bu sayının çok düşük olduğu ve hayvan sever vatandaşların bu konuya biraz daha fazla duyarlılık göstermelerinin beklendiği ifade edildi.
Öte yandan, Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından Yeniköy bölgesinde yapımı 2017 yılında tamamlanmış olan Yeni Hayvan Barınağı ve Doğal Yaşam Alanı’nın hizmete girmesiyle birlikte, Malatya’nın bu alanda Türkiye’nin en iyi illerinden biri konumuna geldiği belirtildi.

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