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Malatya'da sosyal medyadan terör örgütü propagandası yapan 2 zanlı yakalandı

06.01.2022 15:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malatya'da sosyal medyadan terör örgütü propagandası yapan 2 zanlı yakalandı

Malatya'da sosyal medyadan terör örgütlerinin propagandasını yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Arguvan ilçesinde sosyal medyadan terör örgütü PKK/KCK ve sol terör örgütlerinin propagandası yaptığı tespit edilen 2 zanlının yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda yakalanan şüphelilerin evlerindeki aramada örgütsel dokümanlar ve silah ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlılar, İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

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