Malatya’da STK’lar Mehmetçik için tek yürek oldu

Malatya’da meslek örgütleri ve sivil toplum kuruluşları yaptıkları ortak açıklama ile ’Bahar Kalkanı’ operasyonunda destek verdi. STK’lar adına konuşan Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, "Katil rejime karşı kararlı şekilde mücadele eden devletimizin ve kahraman ordumuzun yanındayız" dedi.

Malatya Ticaret ve Sanayi Odasında toplanan meslek örgütü, sendika konfederasyonu ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri düzenledikleri ortak basın açıklaması ile Suriye’nin İdlib kentinde gerçekleşen hain saldırıya tepki verdi. STK’lar adına açıklamayı yapan MTSO Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, ”Bizler, her kritik dönemde milletimizin ve devletimizin yanında durduk. Üstlendiğimiz sorumluluğun hakkını vererek hareket ettik. Bugün de, İdlib’te gerçekleşen hain saldırıya ilişkin, ortak tepkimizi gösteriyoruz. Öncelikle vatanın huzuru, güvenliği ve mazlumları müdafaa etmek üzere üstlendikleri görevde şehit olan tüm kahraman askerlerimizin ruhları şad olsun. Rabbim şehitlerimizin mekanını cennet, eylesin. Yakınlarına sabır ve metanet, yaralılarımıza acil şifalar nasip eylesin. Milletimizin başı sağ olsun" dedi.

Türk askerinin İdlib’de, ülke sınırlarını ve mazlumları korumak için görevde olduğunu ifade eden Sadıkoğl, "Zira Suriye’de yaşanan zulümlere, yüz binlerce sivilin zalimce katledilmesine, milyonların evinden, toprağından sürülmesine, dünya sessiz kaldı” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin barış ve huzur odaklı çabalarının pek çok ülkede karşılık görmediğine dikkat çeken Sadıkoğlu, açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Buradan tekrar sesleniyoruz. Karşımızda, insanlıktan nasibini almamış, tüm ahlaki, insani ve dini değerleri hiçe sayan, kendi yurttaşlarını bile topraklarından eden, canlarına kasteden, zihniyete sahip bir rejim bulunuyor. Suriye’yi her geçen gün daha da ağır bir yıkıma sürüklüyor. İşte rejim güçleri son olarak da, yapılan anlaşmalara uymayarak, askerlerimizi kalleşçe pusuya düşürdü. Bu saldırı, asla kabul edilemez”

Masum insanları katleden ve Türkiye’nin güvenliğine açık tehdit oluşturan rejim unsurlarına karşı sessiz kalınamayacağını dile getiren Sadıkoğlu, "Tarihi ve kültürel bağlarımız bulunan, rejimin zulmünden kaçan Suriyeli kardeşlerimizin yaşama hakkını korumak tarihi, insanı ve vicdani sorumluluğumuzdur. Türk Devleti ve Ordusu, bugüne kadar, Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı harekatıyla terör örgütlerine ve destekçilerine gereken cevabı en güçlü şekilde vermiştir. Elbette bu acımasız saldırının sahipleri bunun bedelini ödeyecektir.“Bahar Kalkanı” harekatıyla da bu bedeli ödemeye de başlamışlardır.Şunu da herkes bilsin ki, biz, her türlü zorluğu aşmasını bilen bir milletiz. Mevzu bahis vatan olunca, tüm siyasi ve fikri ayrılıkları bir tarafta bırakırız. İşte şimdi de birlik ve beraberlik içinde hareket ediyor, sabır ve dayanışma gösteriyoruz. Ülkemizin menfaatlerini her şeyin üstünde tutuyoruz. Bugün her zamankinden daha güçlü şekilde biriz, bütünüz ve birlikteyiz. Türkiye’nin tüm kesimlerini temsil eden mesleki ve sivil toplum örgütleri olarak, bayrağımızın altında kenetlendik.Katil rejime karşı kararlı şekilde mücadele eden devletimizin ve kahraman ordumuzun yanındayız. Alınacak her kararın, atılacak her adımın arkasındayız.Cenabı Hak ülkemizi korusun, milletimizin birliğini ve dirliğini muhafaza etsin, ordumuzu muzaffer kılsın” diye konuştu.

