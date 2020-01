Malatya’da STK’lar ortak açıklama yaptı

Malatya’da sivil toplum kuruluşları ve mesleki teşekküller ortak açıklama yaparak, “Elazığ ve Malatya afet bölgesi ilan edilsin” kararı aldı.

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası’nda (MTSO) toplantı yapılıp, deprem değerlendirmesi yapılarak, talepler oluşturuldu. MTSO Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu başkanlığında yapılan, deprem felaketi sonrası Malatya iş dünyası ve kamuoyunun talepleri istişare edildi. Açıklama yapan Sadıkoğlu, “24 Ocak 2020 tarihinde saat 20.55’te meydana gelen ve dünya genelinde 120 milyon kişinin hissettiği açıklanan, merkez üssü Elazığ ili Sivrice İlçesi olan 6.8 büyüklüğündeki Malatya -Elazığ depreminin ardından, her iki şehrin yaralarının sarılması, yaşanan ve bundan sonraki süreçte yaşanabilecek olan sıkıntıların giderilmesi adına sivil tolum örgütleriyle bir araya gelerek düzenlediğimiz toplantıda, teknik değerlendirme ve yapılan analizler neticesinde fikir birliği ile şehrimizin beklenti ve talepleri tespit ettik. Kuracağımız Malatya Sivil toplum Platformu ile şehrimizin afet bölgesi ilan edilmesi için hızlı bir şekilde aksiyon alacağımız belirtmek isterim” dedi.

Sadıkoğlu, özetle şu ifadelere yer verdi:

"Dolayısı ile Afet Bölgelerinin ilanında afetin gücü ve genişliği, can ve mal kayıpları, altyapı hasarları ve bölgenin ekonomik açıdan aldığı zararlar gibi sonuçlar değerlendirilmekte, Afete uğramış ya da uğrayabilecek bölgenin büyüklüğü, hasar gören bina sayısı, hasarlı binaların genel hayat üzerindeki sosyal ve ekonomik etkisi, hayat düzenindeki aksaklıklar ve kamuoyu tepkisi gibi çeşitli unsurlar göz önünde bulundurulmaktadır.

Bir bölgenin Afet Bölgesi olarak ilan edilebilmesi için ilgili yasalarda belirtilen tüm şartlar Malatya ve Elazığ İllerimizde maalesef fazlasıyla oluşmuş durumdadır. Yaşanan deprem felaketinin ardından hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı 27 Ocak 2020 itibarı ile 41 kişi, yaralı sayımız ise maalesef binin üzerindedir. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğümüz tarafından depremden sonraki iki günlük sürede yapılan saha taramalarında ise Malatya ve Elazığ’daki yıkık, ağır hasarlı, hasarlı ve onarılamaz durumdaki bina sayısı yaklaşık 5 bin olarak belirlenmiştir. Dolayısı ile çadırlarda, kamu kurumlarında, yakınlarının yanında, konteynırlarda veya kendi imkanları ile oluşturdukları alanlarda yaşayan aile sayısı 100 binin üzerindedir. Bu büyük nüfus kitlesinin tümü risk altında yaşamaktadır. Hayatları zorlaştığı gibi her iki ildeki tüm ekonomik ve ticari hayat ta olumsuz şekilde etkilenmiştir. İleri ki günlerde ise domino etkisi ile bölge insanının tümü bu olumsuzluklar ile karşı karşıya kalacaktır. Bu ağır tablo karşısında, Malatya ve Elazığ İllerimizin Afet Bölgesi olarak ilan edilmesi hususunu, Sivil Toplum kuruluşları olarak çok değerli takdirlerinize saygılarımızla arz ederiz."

Alınan karar ilgili bakanlıklara gönderilecek.