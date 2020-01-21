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  4. Malatya'da suça karıştıkları iddia edilen 7 zanlı tutuklandı

Malatya'da suça karıştıkları iddia edilen 7 zanlı tutuklandı

MALATYA HABERLERİ  | 21.01.2020 15:40 | Son Güncelleme

Malatya'da suça karıştıkları iddia edilen 7 zanlı tutuklandı

Malatya'da, bir kişinin alıkonulması olayına karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliği ekipleri, Battalgazi ilçesi Battalgazi Mahallesi'nde meydana gelen "konutta birden fazla kişi ile yağma, kasten yaralama, cinsel saldırı, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" olayına ilişkin çalışma başlattı.

Ekipler, yaptığı çalışmada, olaya karıştığı belirlenen 10 şüpheliyi yakalayarak, mağdurun zorla bindirildiği aracı da buldu.

Ayrıca ekipler müştekiden zorla alınan aracı da sahibine teslim etti.

Şüphelilerin adresinde yapılan aramalarda ise bir ruhsatsız pompalı tüfek ile müştekiye zorla imzalatılan üç ayrı toplamda 103 bin lira değerinde senet ve müştekiye ait olan aracın şüpheli D.Y'ye devredildiği yazılı adi sözleşme kağıdı ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7'si tutuklanırken, 2'si adli kontrol şartıyla biri ise savcılıkça serbest bırakıldı.

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