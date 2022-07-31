Malatya'da suçüstü yakalanan hırsızlık zanlısı tutuklandı

Malatya'da hırsızlık yaparken suçüstü yakalanan zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, gece saatlerinde açık balkon kapılarından girerek hırsızlık yapan şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Ekipler, yaptıkları çalışma sonucu şüpheli M.K'yı suçüstü yakaladı.
M.K'nın çok sayıda hırsızlık kaydının bulunduğu, 20 bin lira değerinde ziynet eşyası, 1300 lira ve 2 cep telefonu çalınması gibi birçok hırsızlık olayının da şüphelisi olduğu tespit edildi.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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