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Malatya'da sulama kanalına düşen 2 çocuk boğuldu

MALATYA HABERLERİ  | 21.11.2020 22:10 | Son Güncelleme

Malatya'da sulama kanalına düşen 2 çocuk boğuldu

Malatya'nın Darende ilçesinde sulama kanalına düşen 2 çocuk boğuldu.

Yeşiltaş Mahallesi'nde akşam saatlerinde balık tutmak için sulama kanalı bölgesine giden 4 arkadaştan Hakkı Aslan (9) ve İbrahim Gülmez (11) dengelerini kaybederek suya düştü.

Bir süre sonra Aslan ve Gülmez'in suda kaybolduğunu gören arkadaşları, durumu yakınlarına bildirdi.

Olay yerine gelen aileler, mahallelinin de yardımıyla Aslan'ı düştüğü yerin yaklaşık 2 kilometre uzağında sudan çıkardı. 112 Acil Servis ekiplerince Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Aslan, kurtarılamadı.

Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi su altı dalgıçlarının yaptığı aramalar sonucunda İbrahim Gülmez de suya düştüğü yerin yaklaşık 4 kilometre uzağında bulundu. Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Gülmez'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Çocukların cenazeleri, Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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