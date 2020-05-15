Malatya’da taksiler dezenfekte edildi

Malatya Büyükşehir Belediyesi, dünya genelinde etkili olan ve Türkiye’de de yayılan korona virüsüne karşı gerekli tedbirleri artırarak devam ediyor.

Bu kapsamda, Malatya’da faaliyet gösteren ticari taksiler dezenfektasyonu yapılarak halkın daha güvenli ve sağlıklı bir şekilde seyahat etmeleri sağlanıyor. Büyükşehir Belediyesi yanındaki alanda yapılan dezenfekte sonrası açıklama yapan Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği (MESOB) Başkanı Şevket Keskin,” Dünyanın ve ülkemizin mücadele ettiği korona virüsünden tüm insanlığın kurtulmasını temenni ediyorum. Ülkemizin ve toplumun geleceği atacağımız ve yapacağımız adımlarla ölçülecektir. Büyükşehir Belediyesi tarafından bugün ikinci defa araçlarımız tek tek dezenfekte ediliyor dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan da, Malatya’da virüsün trendini aşağıya doğru ivmeye geçtiğini belirterek, “İçinde bulunduğumuz korona virüsü salgını küresel bir hadisedir. Ülkemizde virüse karşı mücadele yoğun bir şekilde devam etmektedir.

Korona virüsü sonrası devletimizin, Sağlık Bakanlığımızın ve yerelde İl Hıfzıssıhha Kurulunun almış olduğu kararlara şehrimizde titizlikle uygulamaya riayet ettik. Şehrimizde yaşayan hemşerilerimiz alınan kararlara riayet ettikleri için değerli hemşerilerimizi tebrik ediyorum ve kutluyorum. Ülkemizin ve toplumun geleceği için gerekli kurallara uymamız ve rehavete kapılmamamız gerekir. Şehrimizdeki bu virüsün trendini aşağıya doğru indirdik. Toplum, aile ve kişisel sağlığımız için gönüllü karantina ve izolasyona uyalım. Kurallara uyulmasını herkesten rica ediyorum” diye konuştu.

Vatandaşlara Ramazan Bayramında tedbirleri elden bırakmamaları çağrısında bulunan Gürkan, “Önümüzdeki bayramda insanlarımızın bayramlaşmayı çok sınırlı bir şekilde tutmasını özellikle rica ediyorum. Bayramımızı, topluluk ve kalabalıkların oluştuğu bir tablo haline getirmeyelim.

Ticari taksilerimizin dezenfekte çalışmaları ile birlikte minibüs, halk otobüsleri, özel ve kamu işyerleri, toplu alanlar ve pazar yerlerine, 13 ilçemize maske dağıtımı ve dezenfekte çalışmaları gerçekleştirdik.

Korona virüsünün bir an önce insanlığı terk etmesini temenni ediyorum.

Bine yakın taksici esnafımız 121 duraktan buraya gelecekler ve araçları dezenfekte edilecek. Belediye olarak, araçların dezenfekte edilmesinin sorumluluk ve yükümlülüğünü aldık. Hazırladığımız belge ile sizlerin hangi tarihlerde araçlarınızın dezenfekte edildiği işaretlenecek ve araca binen müşteri dezenfekte edildiğini görecektir. Bu süreçte bizler esnaflarımıza desteklerimizi devam ettireceğiz. Taksici esnafımızdan da kişisel hijyene dikkat etmelerini ve gerekli hassasiyetleri göstermesini temenni ediyorum. Ramazan ayınızı ve Bayramınızı şimdiden kutluyorum ve hayırlı çalışmalar diliyorum” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı İlaçlama Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından ticari taksilerin dezenfekte işlemleri gerçekleştirildi.

