Malatya'da tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 214 obje ele geçirildi

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde düzenlenen operasyonda, tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 214 obje ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kırsal Taşevler Mahallesi'nde bir evde çok sayıda tarihi eser olduğu ve satmaya çalışıldığı bilgisine ulaştı.

Ekiplerce yapılan aramalarda, farklı tarihi dönemlere ait tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen altın, bronz ve bakır sikke, bilezik, yüzük gibi 214 obje ele geçirildi.

Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

